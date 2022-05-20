МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут более чем на 1% вслед за фондовыми рынками Азии, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрылись ростом

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,93%, до 7444,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,07%, до 6339,78 пункта, немецкий DAX — на 1,8%, до 14,129,59 пункта.

Европейские рынки переняли динамика азиатских, которые завершили торговую сессию также заметным ростом, на 1% и более.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на макростатистику. Так, объем розничных продаж в Великобритании в апреле, в годовом выражении, снизился на 4,9%, а в месячном — вырос на 1,4%. Но аналитики ожидали снижения показателей на 7,2% и 0,2% соответственно.