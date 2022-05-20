МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в апреле вырос на 8,05% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88 триллионов рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Индекс РТС подскочил выше 1300 пунктов

Объем торгов на валютном рынке снизился на 35,7% — до 22 триллионов рублей, на рынке драгоценных металлов — на 81,5%, до 4,6 миллиарда. Объем торгов на денежном рынке вырос на 40,5% и составил 60,4 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился на 57,4% и составил 1,016 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов — на 55,4%, до 48,4 миллиарда.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 430 миллиардов рублей, сократившись на 78,8%. Среднедневной объем торгов уменьшился на 77,8%, до 20,5 миллиарда рублей. В апреле на фондовом рынке Московской биржи объем торгов составил 1,446 триллиона рублей, снизившись на 67,3%, без учета однодневных облигаций. Московская биржа начала расчет индекса стоимости пшеницы

Объем торгов на срочном рынке сократился на 69,6% и достиг 4,2 триллиона рублей, среднедневной объем торгов составил 198,2 миллиарда, что на 68,5% меньше.

"Объем торгов на валютном рынке составил 22 триллиона рублей (34,2 триллиона рублей в апреле 2021 года)… Объем торгов на денежном рынке достиг 60,4 триллиона рублей (43 триллиона рублей в апреле 2021 года), среднедневной объем операций составил 2 874,7 миллиарда рублей (1 954 миллиарда рублей в апреле 2021 года)", — говорится в сообщении.