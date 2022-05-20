МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"), следует из предписания регулятора брокерам, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

"В соответствие с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в целях обеспечения законных интересов инвесторов на финансовых рынках Банк России ПРЕДПИСЫВАЕТ: с 01.06.2022 отменить предписание Банка России от 24.02.2022 № 018-38-4/1099 и предписание Банка России от 27.02.2022 № 018-38/1184", — говорится в предписании.

Ранее Банк России "в связи со сложившейся ситуацией" на финансовом рынке и в целях снижения рисков и ограничения волатильности предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке, а также торговлю валютой с плечом.