МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ до 31 декабря ограничивает размер заемных средств, на которые инвесторы могут торговать на бирже, говорится в сообщении на сайте регулятора. Центробанк отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже

"Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Банк России предписал брокерам с 1 июня отменить запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом").