ЦБ временно ограничивает размер заемных средств для торговли на бирже
ЦБ до 31 декабря ограничивает размер заемных средств, на которые инвесторы могут торговать на бирже
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ до 31 декабря ограничивает размер заемных средств, на которые инвесторы могут торговать на бирже, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Банк России предписал брокерам с 1 июня отменить запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом").