МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером слабо растет на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Центробанк Китая снизил базовую ставку по кредитам

По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,7 доллара, или на 0,15%, до 1844 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,67% — до 21,758 доллара за унцию.

На рынок золота влияют противоречивые факторы. С одной стороны, рост котировок драгметалла ограничивает укрепляющийся доллар. Индекс доллара в пятницу вечером (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,38%, до 103,12 пункта.

С другой стороны, неопределенные перспективы мировой экономики на фоне антироссийских санкций, пандемии коронавируса и высокой инфляции во многих странах поддерживают интерес к золоту как активу-убежищу.