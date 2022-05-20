МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером слабо растет на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры

Центробанк Китая снизил базовую ставку по кредитам

По состоянию на 18.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,7 доллара, или на 0,15%, до 1844 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,67% — до 21,758 доллара за унцию.

На рынок золота влияют противоречивые факторы. С одной стороны, рост котировок драгметалла ограничивает укрепляющийся доллар. Индекс доллара в пятницу вечером (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,38%, до 103,12 пункта.

С другой стороны, неопределенные перспективы мировой экономики на фоне антироссийских санкций, пандемии коронавируса и высокой инфляции во многих странах поддерживают интерес к золоту как активу-убежищу.