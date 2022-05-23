МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил обязать "Газпром" продавать минимальный и максимальный объем продаж газа на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает газета "Коммерсант". ФТС сообщила, насколько сократился импорт в Россию

По данным газеты, Сечин направил подобное предложение премьеру Михаилу Мишустину 15 апреля. Топ-менеджер уточняет, что при расчете объема не должен учитываться газ, который покупают на бирже структуры самой монополии, в том числе ее сбытовые предприятия, говорится в статье.

"Газпрому" разрешено продавать на СПбМТСБ до 25 млрд кубометров газа в год. Независимые производители, в том числе "Роснефть" и НОВАТЭК, таких ограничений не имеют, но в последние годы мало используют биржу, из-за чего более 80% от биржевых продаж газа приходится на "Газпром", пишет газета. В 2019 году монополия продала на бирже 11 млрд кубометров газа, в 2020 году — 12,2 млрд кубометров.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) много раз рекомендовала "Газпрому" поднять уровень продаж, но в 2021 году из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата монополия сократила их еще больше, всего до 5,2 млрд кубометров, сообщает газета.

Глава "Роснефти" в письме отмечает, что к 2026 году на СПбМТСБ должно продаваться не менее 10% от общего объема продаж на внутреннем рынке, фактически же этот показатель составляет менее 4%. При этом с момента запуска торгов в среднем более половины всего биржевого газа приобретается обратно самим "Газпромом" и аффилированными с ним компаниями, "что приводит к уменьшению свободных ресурсов газа для независимых потребителей и искажению ценовых индексов", цитирует письмо Сечина "Коммерсант".

Газета сообщает, что в аппарате правительства от комментариев отказались, в "Роснефти", "Газпроме" и Минэнерго не ответил.

В ФАС изданию сообщили, что в процессе мониторинга за текущей ситуацией на биржевых торгах установлено существенное снижение объемов реализации газа.

"Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов, где установлены определенные нормативы продаж бензина и дизтоплива", — сообщили в ФАС.

По мнению ФАС, потребители газа, приобретая его на бирже, получают ряд преимуществ, главное из которых возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен.