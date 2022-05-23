МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. "Газета.ru" ссылаясь на The New York Times пишет, что евро постепенно начинает становиться неустойчивой валютой, так как впервые за 20 лет близок к паритету с долларом и к 2023 году возможно станет дешевле валюты США. Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанская экономической структуры

Этой валютой пользуются 19 стран мира, и за 20 лет они ни разу не приближалась к равному курсу обмена, подчеркнули в публикации.

В статье указано, что слабость евро в данный момент отражает мрачное будущее экономики ЕС. Кроме этого, с начала спецоперации РФ на Украине, курс евро упал по отношению к доллару на 6%. Несмотря на это страны Европы все еще продолжают попытки запретить России энергопоставки. Аналитики считают, что паритет доллара и евро произойдет в конце 2022 года. А в 2023 году европейская валюта упадет ниже американской.

20 мая ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин сообщил, что после снятия ЦБ РФ ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально — для этого нужны перемены в отношении экспортеров.