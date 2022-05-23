МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут на неожиданном увеличении индекса делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата IFO в Германии в мае неожиданно вырос

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,69%, до 7439,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6288,99 пункта, немецкий DAX — на 0,67%, до 14076,28 пункта.

Инвесторы в Европе с оптимизмом восприняли экономические данные по Германии. Так, индекс делового климата в стране в мае увеличился до 93 пунктов с уровня апреля в 91,8 пункта. Аналитики прогнозировали, напротив, снижение показателя — до 91,4 пункта.

Кроме того, трейдеры в Британии, не входящей в зону евро, обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции группы Kingfisher, крупнейшего ритейлера на рынке товаров для дома, сада и ремонта, дорожают на 2,23% после объявления программы обратного выкупа акции и сильных финансовых результатов за первый квартал.

"Большинство акций в британском индексе находятся в плюсе, а Kingfisher лидирует благодаря неожиданному объявлению об обратном выкупе акций", — отметила газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Виктория Школар (Victoria Scholar).