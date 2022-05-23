МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на общем оптимизме, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в понедельник в основном ростом

По состоянию на 13.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,77%, до 31453 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 11916,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 3930,5 пункта.

В понедельник инвесторы склонны к риску. Биржи АТР закрылись в основном ростом, на европейских — также наблюдается положительная динамика. Оптимизма на рынки (в частности, на азиатские и американские) добавили новости вокруг пошлин на импорт товаров из КНР. Президент США Джо Байден подтвердил, что вопрос относительно возможности отмены пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе, "находится на рассмотрении".

При этом аналитики полагают, что рост котировок может смениться снижением из-за неопределенности в геополитике. Байден в понедельник заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". МИД КНР после этих заявлений призвал США к осторожности в словах и действиях.

"Как мы видели раньше любые попытки ралли кажутся недолговечными на фоне макроэкономической неопределенности. Сегодня есть опасения по поводу комментариев Джо Байдена относительно того, что США готовы применить силу для защиты Тайваня, что, вероятно, приведет к возобновлению напряженности между двумя ведущими экономиками мира и может нарушить равновесие на рынках", — отметила газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Виктория Школар (Victoria Scholar).