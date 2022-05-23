МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают расти на перспективах увеличения спроса на этот вид сырья, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.17 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,02%, до 111,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,96%, до 111,34 доллара. Утром удорожание было более умеренным.
В понедельник днем цены на нефть продолжают расти на перспективах увлечения спроса в связи с предстоящим пиком автомобильного сезона в США, который начнется в конце мая и продлится до первых чисел сентября.
Также рост нефтяных цен поддерживает ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. Дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.