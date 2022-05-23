МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают расти на перспективах увеличения спроса на этот вид сырья, следует из данных торгов. В Индии назвали цену на нефть, при которой возможна мировая рецессия

По состоянию на 14.17 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,02%, до 111,11 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,96%, до 111,34 доллара. Утром удорожание было более умеренным.

В понедельник днем цены на нефть продолжают расти на перспективах увлечения спроса в связи с предстоящим пиком автомобильного сезона в США, который начнется в конце мая и продлится до первых чисел сентября.

Также рост нефтяных цен поддерживает ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. Дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.