МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировой спрос на палладий в текущем году увеличится на 3%, до 10,3 миллиона унций благодаря частичному восстановлению автомобильного сектора, говорится в обзоре рынков никеля и металлов платиновой группы, подготовленном экспертами "Норникеля". Эксперты спрогнозировали замедление роста спроса на никель в 2022 году

"Мы ожидаем, что в 2022 году мировой спрос на палладий вырастет на 3%, до 10,3 миллиона унций, в основном за счет частичного восстановления автомобильного сектора после низкой базы 2021 года. Предложение металла также немного вырастет за счет восстановления производства "Норникелем" после аварий, произошедших в 2021 году. В результате ожидается, что рынок палладия в текущем году будет близок к балансу, дефицит составит 0,1 миллиона унций, или порядка 3 тонн", — отмечается в сообщении компании.

В нем также говорится, что риски, связанные с экспортом палладия из России, усиливают неопределенность для потребителей и способствуют росту волатильности мировых цен. Вместе с тем "Норникель" подтверждает производственный прогноз на 2022 год и продолжает поставки металлов в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на логистические сложности, связанные с ограниченной доступностью международных авиаперевозок.

"В 2023 году рынок палладия, по нашим прогнозам, останется сбалансированным, так как восстановление спроса со стороны автомобильной промышленности будет в основном компенсировано ростом предложения вторичного металла", — говорится в обзоре.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).