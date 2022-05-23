МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут в рамках коррекции после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов. Байден исключил возможность начала рецессии в США

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,96%, до 31562,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 11463,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 3946,18 пункта.

В понедельник фондовый рынок США восстанавливается после прошлых потерь. По итогам прошлой недели эти индексы упали на 3% и более, чему способствовали сохраняющиеся опасения за перспективы экономики, а также финансовые результаты ряда компаний. Кроме того, падение прошлой недели стало седьмым недельным снижением подряд для NASDAQ и S&P 500, а для DJIA – восьмым.

Как сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber), в этом году рынкам пришлось столкнуться с несколькими серьезными трудностями, которые сами по себе могли бы стать главным фактором в любое другое время. В связи с этим на торговых площадках будет сохраняться повышенная волатильность.

В среду будет опубликован протокол прошлого заседания Федрезерва, из которого трейдеры надеются получить больше подробностей относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора. Кроме того, в четверг станет известна вторая оценка динамики ВВП США за прошлый квартал – аналитики ждут снижения показателя на 1,4%, как и показала первая оценка.