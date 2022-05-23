МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ посоветовал клиентам брокера, являющимся неквалифицированными инвесторами, просить о реструктуризации долга в случаях не только потери активов и денег, но и при появлении долга при неудачной работе с "плечом" (на заемные средства) на рынке. Банк России смягчил требования к нормативам некредитных финорганизаций

"Можно обратиться к брокеру с просьбой о реструктуризации долга", — советует регулятор на сайте, отвечая на вопрос: "Что делать, если в результате сделок с "плечом" я не только потерял все внесенные брокеру активы и деньги, но и остался с долгом, который не могу погасить?".

Банк России в адресных рекомендациях брокерам предложил индивидуально решать вопрос с задолженностью неквалифицированных инвесторов, у которых на фоне повышенной волатильности в конце февраля — начале марта стоимость инвестиционного портфеля стала отрицательной.

При рассмотрении обращений регулятор советует учитывать снижение ежемесячного дохода инвестора или его принадлежность к социально уязвимым категориям.

Кроме того, Банк России рекомендовал не начислять по задолженности таких инвесторов проценты и на разумный срок (на усмотрение брокера) воздерживаться от судебного взыскания, сообщает регулятор.