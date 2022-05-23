МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник продолжает снижаться, трейдеры находятся в ожидании важных новостей из США, свидетельствуют данные. Доллар в начале недели опустился ниже 59 рублей

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару растёт до 1,0666 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,056 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 127,62 иены со 127,85 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,95%, до 102,17 пункта.

В среду будет опубликован протокол прошлого заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США из которого трейдеры надеются получить больше подробностей относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.

Затем, в четверг, станет известна промежуточная оценка динамики ВВП США за прошлый квартал. Аналитики ждут снижения показателя на 1,4%, как и показала первоначальная оценка. Окончательная оценка станет известна в конце июня.

В целом же ослабление доллара может быть также обусловлено коррекцией. В последнее время курс американской валюты демонстрировал стремительное ралли на общем падении спроса на риск, а также на ожиданиях ужесточения политики Федрезерва.