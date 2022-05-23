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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836963551.html
Цены на нефть падают на ожидании замедления деловой активности в мире
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Мировые цены на нефть в понедельник ближе к вечеру перешли в "красную" зону, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, следует из данных торгов. По состоянию на 17.55 мск цена... ПРАЙМ, 23.05.2022
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, цены, мир
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ближе к вечеру перешли в "красную" зону, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.55 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,42%, до 109,53 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 109,31 доллара.
Днем нефть дорожала на 1% в ожидания роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.
Но во второй половине дня цены перешли к снижению — в ожиданиях того, что замедление мировой экономики и снижение экономической активности повлияет на нефтяной рынок.