МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ближе к вечеру перешли в "красную" зону, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, следует из данных торгов. Цена на золото растет на глобальной неопределённости

По состоянию на 17.55 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,42%, до 109,53 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 109,31 доллара.

Днем нефть дорожала на 1% в ожидания роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.

Но во второй половине дня цены перешли к снижению — в ожиданиях того, что замедление мировой экономики и снижение экономической активности повлияет на нефтяной рынок.