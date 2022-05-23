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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220523/836963881.html
Рубль вырос к доллару и евро на закрытии торгов понедельника
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Рубль вырос в понедельник к доллару — до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 23.05.2022
валюта, рынки, новости, евро, курс рубля, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник к доллару — до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.
В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля — минимума с июня 2015 года.
Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской — около 2,5 миллиарда евро.