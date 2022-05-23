МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник к доллару — до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи. Рубль спокойно реагирует на решение Минфина по валютной выручке

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.

В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля — минимума с июня 2015 года.

Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской — около 2,5 миллиарда евро.