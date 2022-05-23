МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом на фоне ралли в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился по итогам торгов в понедельник

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,67%, до 7513,44 пункта, французский CAC 40 — на 1,17%, до 6358,74 пункта, немецкий DAX — на 1,38%, до 14175,4 пункта.

По словам аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal, позитив на европейских фондовых рынках был поддержан ростом банковского индекса на 2%, который эксперт связывает с ожиданиями повышения ставки Европейского центробанка в июле.

На этом фоне акции таких банков Европы как Commerzbank, Deutsche Bank, Societe Generale и Credit Agricole подскочили в цене на 6,6%, 7%, 4,3% и 3,8% соответственно.

Поддержала рост в регионе и статистика из Германии. Так, индекс делового климата в стране в мае увеличился до 93 пунктов с уровня апреля в 91,8 пункта. Аналитики прогнозировали, напротив, снижение показателя — до 91,4 пункта.