МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль в понедельник продолжил уверенно расти против доллара и евро, обновляя максимумы за несколько лет к европейской валюте, однако в последние полчаса торгов дня динамика несколько замедлилась из-за снижения требований по продаже валютной выручки экспортеров. Рубль вырос к доллару и евро на закрытии торгов понедельника

Пик налоговых платежей мая, приходящийся на эту неделю, и сохраняющийся дисбаланс между предложением и спросом на валюту были слабо компенсированы мерой правительства, согласно которой обязательная продажа валютной выручки для экспортеров теперь составляет 50% вместо 80% ранее.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро — на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.

В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.

Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАЛЛИ

На российском валютном рынке в понедельник продолжилось уверенное укрепление рубля к доллару и евро. К уже имеющимся факторам роста рубля добавилось приближение пика налогового периода (25 мая), приходящегося на начавшуюся неделю. По традиции он увеличивает предложение валюты, поскольку требует от игроков аккумулирования рублевой ликвидности, что становится сложным в условиях упавшего курса инвалют. В мае ожидается перечисление в бюджет в сумме около 2,6 триллиона рублей.

При этом смягчение валютных ограничений прошло почти незамеченным – рубль слегка уменьшил темпы роста в конце сессии. Решение правкомиссии по снижению требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50% Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

Рынок нефти торговался около 110 долларов за баррель сорта Brent, что является позитивным фактором для рубля. Поддержка приходит от ожиданий роста спроса на углеводородное топливо в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.

В итоге доллар упал к рублю за день на 3,9%, евро — на 4,3%. Рублевая же цена нефти составила около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Хотя текущая ситуация с торговым балансом может способствовать продолжению тренда на укрепление рубля, есть много сценариев, которые могут вызвать стремительное ослабление национальной валюты РФ, рассуждает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

"Успешный запуск параллельного импорта может значительно увеличить спрос на доллары и евро. Сокращение экспорта, вызванное эмбарго со стороны стран Запада, также может драматично изменить торговый баланс страны. Оба фактора могут с большой вероятностью вступить в силу ближе к осени", — поясняет он.

Между тем сейчас важен общий контекст функционирования внутреннего валютного рынка, а не формирование единого концентрированного покупателя, считает Евгений Кошелев из Росбанка. Хотя непосредственный заказчик покупок – Минфин или Банк России – может изменить факторы формирования рублевой ликвидности, добавляет он.

"Корневой проблемой является наличие формальных (от Банка России и правительства) и неформальных (от зарубежных финансовых институтов) ограничений на движение капитала. Россия в силу положительного сальдо текущего счета исторически выступала в роли кредитора внешнего сектора, учитывая, что спрос на валютный кредит внутри страны не был столь высоким. С марта внешний сектор не заинтересован или не способен пользоваться кредитом России, а, значит, внутренний валютный рынок оказался переполнен валютной ликвидностью", — говорит Кошелев.

В этих условиях кто бы ни выступал покупателем валюты – российские банки или единый "заказчик" от финансово-экономического блока – избыток валюты никуда не исчезнет, считает он. "Справиться с данным "Троянским конем" для финансовой системы политически приемлемыми (неприемлемые даже озвучивать не стоит – уж слишком они контрастируют с желаемой парадигмой) средствами до момента снижения профицита текущего счета не представляется возможным", — резюмирует он.