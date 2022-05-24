МОСКВА, 24 мая — Dow Jones / ПРАЙМ. Контракты на золото в понедельник закрылись с умеренным повышением. Котировки получали поддержку со стороны снижения доллара США и после роста на прошлой неделе, когда фьючерсы прервали 4-недельную череду снижения. На коротком поводке. Кто приглядывает за укреплением рубля

Июньские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 5,70 доллара, или на 0,3%, до 1847,80 доллара за унцию, самого высокого уровня закрытия с 11 мая. На прошлой неделе золото выросло в цене на 1,7%, отскочив от 3-месячного минимума.

Июльские контракты на серебро подорожали на 0,2% до 21,723 доллара за унцию.

В понедельник золото получило некоторую поддержку на фоне снижения доллара США примерно на 0,9%. Сильный доллар может быть негативным фактором для сырьевых товаров, деноминированных в этой валюте, так как делает их более дорогостоящим для держателей других валют.

Фондовый рынок США в понедельник также продемонстрировал отскок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник выросла почт до 2,86%.

На прошлой неделе золото “воспользовалось сочетанием падения процентных ставок (как номинальных, так и реальных) и отката еще недавно стремительно растущего доллара”, отметили аналитики Sevens Report Research. “В дальнейшем золото будет продолжать откат вопреки основному тренду, который остается восходящим, но мы продолжим следить за реальными процентными ставками и долларом как за ключевыми факторами влияния. Если они достигнут новых максимумов, золоту будет очень сложно удерживаться выше 1800 долларов за унцию", – добавили аналитики.

Июльские фьючерсы на медь выросли в цене на 1,7% до 4,3455 доллара за фунт.

Июльские фьючерсы на платину подорожали на 1% до 950,30 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий выросли в цене на 1,4% до 1966,70 доллара за унцию.

— Авторы Joy Wiltermuth, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.bizdowjonesteam@1prime.biz

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