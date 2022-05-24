МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет почти 2% и опускается ниже 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 13 мая, следует из данных Московской биржи. Курс доллара в начале торгового дня тестирует отметку в 57 рублей

Индекс Мосбиржи к 10.08 понижается на 1,93%, до 2256,08 пункта, индекс РТС — на 0,85%, до 1242,84 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" уменьшается в то же время на 66 копеек, до 57,19 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 59,35 рубля.