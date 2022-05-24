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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220524/836967270.html
Индекс Московской биржи упал ниже 2300 пунктов
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Российский рынок акций теряет почти 2% и опускается ниже 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 13 мая, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 понижается... ПРАЙМ, 24.05.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций теряет почти 2% и опускается ниже 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, впервые с 13 мая, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 понижается на 1,93%, до 2256,08 пункта, индекс РТС — на 0,85%, до 1242,84 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" уменьшается в то же время на 66 копеек, до 57,19 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 59,35 рубля.