МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цена золота умеренно растет во вторник утром за счёт ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в начале торгового дня тестирует отметку в 57 рублей

По состоянию на 10.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,21 доллара, или на 0,41%, до 1855,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,52% — до 21,839 доллара за унцию.

"Цены на золото растут в начале азиатских торгов, поддерживаемые снижением курса доллара", — считает аналитика Oanda Эдвард Моя, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник продолжает снижаться, в том числе по отношению к евро и иене. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 101,93 пункта. Ослабление доллара традиционно усиливает спрос на золото, делая его доступнее для держателей других валют.

Кроме того, дальнейшее монетарное стимулирование со стороны центробанка Китая и ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может ослабить ужесточение своей политики также может позитивно повлиять на цену золота, отметил Моя.