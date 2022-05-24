МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции ММК снижаются в ходе торгов вторника после новости об изменении рекомендации совета директоров компании по дивидендам, следует из данных Московской биржи. Акции корректируются, рубль укрепляется

Совет директоров ММК изменил решение по дивидендам за IV квартал, теперь рекомендует их не выплачивать, сообщила компания. В феврале совет рекомендовал выплатить за последний квартал 2021 года 3,55 рубля на акцию.

К 10.35 мск акции ММК теряют 3,57% и торгуются на уровне 39,44 рубля за акцию. Ранее бумаги компании максимально опускались на 5,24% к уровню предыдущего закрытия и опускались до отметки 38,74 рубля.