МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции ММК снижаются в ходе торгов вторника после новости об изменении рекомендации совета директоров компании по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

Инвесторы смотрят на электронное табло в Корейской фондовой бирже в Сеуле, Южная Корея

Акции корректируются, рубль укрепляется

Совет директоров ММК изменил решение по дивидендам за IV квартал, теперь рекомендует их не выплачивать, сообщила компания. В феврале совет рекомендовал выплатить за последний квартал 2021 года 3,55 рубля на акцию.

К 10.35 мск акции ММК теряют 3,57% и торгуются на уровне 39,44 рубля за акцию. Ранее бумаги компании максимально опускались на 5,24% к уровню предыдущего закрытия и опускались до отметки 38,74 рубля.