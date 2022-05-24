МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается на возможном возникновении профицита на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.09 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,72%, до 4,314 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,34%, до 9548 долларов, алюминия — на 0,34%, до 2956 долларов, цинка — на 2,13%, до 3786 долларов.
На рынки вернулись ожидания низкого уровня потребления, в том числе из-за коронавирусных ограничений в Китае. Газета Wall Street Journal приводит мнение аналитиков Citi Research, которые считают, что судя по недавним темпам потребления, металла в апреле стало в избытке и, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы баланс спроса и предложение восстановился.