МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром снижается на возможном возникновении профицита на рынке, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть снижаются на фоне спада волнений о сокращении предложения

По состоянию на 11.09 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,72%, до 4,314 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,34%, до 9548 долларов, алюминия — на 0,34%, до 2956 долларов, цинка — на 2,13%, до 3786 долларов.

На рынки вернулись ожидания низкого уровня потребления, в том числе из-за коронавирусных ограничений в Китае. Газета Wall Street Journal приводит мнение аналитиков Citi Research, которые считают, что судя по недавним темпам потребления, металла в апреле стало в избытке и, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы баланс спроса и предложение восстановился.