МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Объем биржевых торгов в товарном сегменте в РФ за прошлый квартал вырос на 15% в годовом исчислении, до 337,8 миллиарда рублей, следует из сообщения ЦБ. Великобритания не готова к росту цен и дефициту товаров

"Объем биржевых торгов товарами по итогам первого квартала 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем на 15% и составил 337,8 миллиарда рублей — прежде всего за счет торговли нефтью, нефтепродуктами, сельхозпродукцией и лесом", — говорится в сообщении.

За весь прошлый год объем товарного спот-рынка увеличился более чем на 36%, до 1,466 триллиона рублей, также оценил ЦБ. Количество активных участников торгов выросло на 20%. Также в том году отмечалось увеличение на 32% (более чем на 14,3 миллиарда рублей) объема торгов поставочными товарными деривативами, в том числе поставочными фьючерсами на нефтепродукты, объем торгов которыми составил 42,9 миллиарда рублей, оценил ЦБ.

В структуре торгов в прошлом году произошли некоторые изменения. По-прежнему основную долю занимал рынок нефтепродуктов — 93% от общего объема, выросший более чем на 39%, до 1,372 триллиона рублей. Увеличение связано с ростом на 15% физических объемов, а также с повышением стоимости нефтепродуктов.

Вторым по значимости стал рынок минеральных удобрений — 3% всего объема (скачок в 16 раз, до 39,3 миллиарда рублей). Это произошло за счет совершенствования регулирования в области нормативов продаж, а также — регулярности и равномерности реализации продукции на биржевых торгах, считают в Банке России.

С другой стороны, биржевые торги природным газом продемонстрировали отрицательную динамику. Рынок за год сократился более чем в два раза, до 25,9 миллиарда рублей, посчитали в ЦБ.