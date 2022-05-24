МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают во вторник на сохранении неопределенности относительно перспектив развития экономики, свидетельствуют данные торгов. США могут смягчить экологические требования к бензину ради снижения цен

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,57%, до 31657 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 11851,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,96%, до 3933,75 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы дальнейшего развития экономики, которые остаются крайне неопределенными. Опасения подогрели сообщения компании Snap (развивает платформу Snapchat) о том, что она не оправдает прогнозы прибыли и выручки по итогам текущего квартала из-за ухудшения макроэкономических тенденций. Акции компании дешевеют на предварительных торгах на 29%, оказывая давление на индекс технологического сектора.

"Это подчеркивает, насколько мимолетны сейчас перепады настроений, а также то, что инвесторы бегут при первых намеках на проблемы. Рынок продолжает выворачиваться и наизнанку, и задом наперед, пытаясь решить, точно ли он учел все предстоящие "повышения ставок", "мягкую посадку" или рецессию, инфляцию или стагфляцию, Китай, Украину, сезон вождения в США, цепочки поставок и так далее ", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Haley), чье мнение приводит агентство Блумберг.