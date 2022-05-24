Фьючерсы Уолл-стрит падают во вторник на неопределенности относительно перспектив развития экономики
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают во вторник на сохранении неопределенности относительно перспектив развития экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,57%, до 31657 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 11851,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,96%, до 3933,75 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы дальнейшего развития экономики, которые остаются крайне неопределенными. Опасения подогрели сообщения компании Snap (развивает платформу Snapchat) о том, что она не оправдает прогнозы прибыли и выручки по итогам текущего квартала из-за ухудшения макроэкономических тенденций. Акции компании дешевеют на предварительных торгах на 29%, оказывая давление на индекс технологического сектора.
"Это подчеркивает, насколько мимолетны сейчас перепады настроений, а также то, что инвесторы бегут при первых намеках на проблемы. Рынок продолжает выворачиваться и наизнанку, и задом наперед, пытаясь решить, точно ли он учел все предстоящие "повышения ставок", "мягкую посадку" или рецессию, инфляцию или стагфляцию, Китай, Украину, сезон вождения в США, цепочки поставок и так далее ", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Haley), чье мнение приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220524/836970408.html