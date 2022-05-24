Число активно торгующих частных инвесторов на Мосбирже в апреле выросло до 2,4 миллиона
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Число активно торгующих частных инвесторов на Мосбирже в апреле выросло до 2,4 миллиона человек с 1,9 миллиона в марте, следует из данных, представленных торговой площадкой.
"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец апреля 2022 года составило 19,3 миллиона (+442 тысячи за апрель), ими открыто 32,7 миллиона брокерских счетов. В апреле 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,4 миллиона человек", — указывается в сообщении биржи.
Ранее Мосбиржа сообщала, что в марте сделки на фондовом рынке Московской биржи совершали 1,9 миллиона человек.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в апреле составила 73%, в объеме торгов облигациями – 24,2%, на спот-рынке валюты – 10%, на срочном рынке – 77,2%, говорится в сообщении.
В апреле 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (25,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,1% и 4,4% соответственно), акции "Норникеля" (14,6%), "Лукойла" (8,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,6%), акции "Яндекса" (5,4%), МТС (4,6%), "Северстали" (4,5%), ВТБ (4,5%).
По итогам апреля 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,5 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2022 года превысил 746,5 миллиарда рублей, в структуре оборота 88,6% составили сделки с акциями, 3,1% – с облигациями, 8,3% – с биржевыми фондами.
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (604,3 тысячи), Московская область (337,4 тысячи) и Санкт-Петербург (262,4 тысячи). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (179,3 тысячи счетов), Республика Башкирия (172,1 тысячи счетов) и Краснодарский край (162,7 тысячи счетов).
https://1prime.ru/Financial_market/20220524/836971318.html