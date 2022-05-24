МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Число активно торгующих частных инвесторов на Мосбирже в апреле выросло до 2,4 миллиона человек с 1,9 миллиона в марте, следует из данных, представленных торговой площадкой. Российский рынок акций снижается под грузом укрепляющегося рубля

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец апреля 2022 года составило 19,3 миллиона (+442 тысячи за апрель), ими открыто 32,7 миллиона брокерских счетов. В апреле 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,4 миллиона человек", — указывается в сообщении биржи.

Ранее Мосбиржа сообщала, что в марте сделки на фондовом рынке Московской биржи совершали 1,9 миллиона человек.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в апреле составила 73%, в объеме торгов облигациями – 24,2%, на спот-рынке валюты – 10%, на срочном рынке – 77,2%, говорится в сообщении.

В апреле 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (25,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (21,1% и 4,4% соответственно), акции "Норникеля" (14,6%), "Лукойла" (8,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,6%), акции "Яндекса" (5,4%), МТС (4,6%), "Северстали" (4,5%), ВТБ (4,5%).

По итогам апреля 2022 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,5 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2022 года превысил 746,5 миллиарда рублей, в структуре оборота 88,6% составили сделки с акциями, 3,1% – с облигациями, 8,3% – с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (604,3 тысячи), Московская область (337,4 тысячи) и Санкт-Петербург (262,4 тысячи). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (179,3 тысячи счетов), Республика Башкирия (172,1 тысячи счетов) и Краснодарский край (162,7 тысячи счетов).