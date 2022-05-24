МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжает уверенно расти против доллара и евро, обновляя максимумы за четыре года против американской валюты. Эксперт предрек повышение курса рубля до 50-55 рублей за доллар

Пик налоговых платежей 25 мая усиливает дисбаланс между предложением и спросом на инвалюту и не может сбалансироваться снижением объема обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Им просто некуда девать ее, комментируют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.25 мск падал на 1,2 рубля, до 56,67 рубля, курс евро — на 1,45 рубля, до 58,65 рубля.

В ходе торгов доллар падал до 56,26 рубля – минимума с марта 2018 года, евро — до 58,16 рубля – с июня 2015 года.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЛЛИ

На российском валютном рынке во вторник продолжилось уверенное укрепление рубля к доллару и евро. Пик налогового периода (25 мая) поддерживает высоким предложение валюты, поскольку требует от игроков аккумулирования рублевой ликвидности. В мае ожидается перечисление в бюджет в сумме около 2,6 триллиона рублей.

Таким образом, смягчение валютных ограничений по обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50% пока неактуально – продажи остаются высокими.

Президент России Владимир Путин подписал во вторник указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Снижение обязательного норматива продажи валюты на рынке экспортерами не обязательно приведет к ослаблению рубля, рассуждает Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал". Всё определяется балансом спроса и предложения, поясняет он.

"Предложение – это как минимум большая часть выручки по экспортным контрактам "Газпрома" с недружественными странами, по которым 100% поступающей валюты (евро) продается на бирже. Дополнительно обязательные 50% валютной выручки для всех экспортеров, кроме того экспортеры могут конвертировать на бирже дополнительный объем валюты из соображений потенциальной заморозки в будущем их счетов в долларах и евро (в случае усиления санкционного давления), а также из-за уже укрепившегося рубля для финансирования собственных расходов", — говорит Айвазов.

В итоге, доллар падает к рублю на 2,1%, евро — на 2,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Шок на стороне импорта серьезно снизил спрос на валюту, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"Так, первый замглавы ФТС в недавнем интервью отмечал, что импорт вернулся к уровням 2020 года (что предполагает спад на 25-40%, в зависимости от выбора точки отсчета). Ключевым фундаментальным фактором восстановления спроса на валюту может выступить выстраивание новых логистических цепочек и коррекция импорта от текущих низких уровней, что, впрочем, вряд ли произойдет быстрее, чем за 3-6 месяцев и будет сдерживаться охлаждением потребительской активности", — считают эксперты банка.

Комментарии властей указывают на нарастающие попытки противостоять текущему тренду укрепления рубля, которые пока не дают ответ на вопрос о разрешении структурных дисбалансов, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Так, Министерство экономического развития прокомментировало ситуацию тезисом о "достижении рублем пиковых уровней", отмечает он.

"Инструментом для разворота курса, по мнению Минэка, может стать дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. И хотя стоило ожидать от экономического блока чуть больше оптимизма в части восстановления спроса на импорт, трудно не согласиться с подобным утверждением. Притом стоит задуматься о пределах смягчения процентной политики, при котором стимулы для внутреннего "керри-трейда" (конверсия валюты и депонирование рублей) будут в равновесии с удержанием валюты на счетах", — говорит Кошелев.

При первых оценках на базе соотношения реальных ставок в России и США на основе текущих оценок инфляции, ключевая ставка в 10% годовых может привести к выравниванию стимулов, отмечает он. "На деле же "равновесие" может оказаться значительно ниже 10% годовых, если учесть, что локальная долларовая ликвидность размещается – и, вероятно, будет размещаться – под ставки существенно ниже глобальных рынков или что норма резервирования валютных обязательств, вероятно, продолжит расти", — добавляет он.