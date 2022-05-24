МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник заметно снижаются на фоне падения техсектора, свидетельствуют данные торгов. Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила рекорд

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,14% — до 31518,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,71%, до 11107,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,26%, до 3884,6 пункта.

На американские рынки во вторник оказали давление сообщения Snap (развивает платформу Snapchat) о том, что компания в текущем квартале не достигнет прогнозных показателей по прибыли и выручке из-за ухудшения макроэкономических тенденций. Акции компании падают в цене на 40%, что тянет вниз весь американский IT-сектор.

Инвесторов по-прежнему беспокоят и перспективы развития мировой экономики в целом. По мнению старшего менеджера по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сусанны Стритер (Susannah Streeter), которое приводит газета Wall Street Journal, рынки будут показывать своего рода "американские горки", поскольку трейдеры будут цепляться за позитивные новости и в то же время остро реагировать на негативные факторы.

Давление на индексы также оказывает последняя статистика по стране. Продажи новых домов в США в апреле упали на 16,6% — до 591 тысячи, в то время как ожидалось снижение показателя только до 750 тысяч.