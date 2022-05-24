МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером поднимается, трейдеры уходят от риска на опасениях вокруг восстановления мировой экономики, также способствует росту котировок ослабление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предрек повышение курса рубля до 50-55 рублей за доллар

По состоянию на 17.55 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,84 доллара, или на 0,86%, до 1863,64 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,39% — до 22,025 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 101,78 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее при его покупке в другой валюте.

"Если доллар продолжит слабеть, золото должно дойти до уровня сопротивления в 1885 долларов", — считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Инвесторы продолжают сохранять осторожность из-за обеспокоенности по поводу перспектив восстановления мировой экономики. В условиях геополитических рисков создается угроза экономической активности и цепочкам поставок, а в условиях глобальной неопределенности повышенным спросом пользуются активы-"убежища", которым традиционно считается золото.