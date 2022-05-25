МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно коррекционно растут после заметного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на общем негативе

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,58%, до 3088,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1931,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 0,48%, до 20208,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,79%, до 7185,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,87%, до 2628,46 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,02%, до 26741,5 пункта.

В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается коррекционный рост после того, как торговым днем ранее котировки закрылись заметным снижением. Сильнее всего упали китайские акции из-за коронавирусных опасений.

"В то время как случаи коронавируса значительно снизились в мае, Шанхай все еще находится в изоляции, что, как ожидается, продолжит оказывать давление на экономику", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.