Фондовые биржи Азии в основном восстанавливаются после снижения днем ранее
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно коррекционно растут после заметного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,58%, до 3088,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1931,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 0,48%, до 20208,95 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,79%, до 7185,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,87%, до 2628,46 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,02%, до 26741,5 пункта.
В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается коррекционный рост после того, как торговым днем ранее котировки закрылись заметным снижением. Сильнее всего упали китайские акции из-за коронавирусных опасений.
"В то время как случаи коронавируса значительно снизились в мае, Шанхай все еще находится в изоляции, что, как ожидается, продолжит оказывать давление на экономику", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Commerzbank.
https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836974132.html