МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс рубля растет в начале дня, доллар тестирует отметку 56 рублей, евро — 58 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается на 71 копейку, до 56,09 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 58,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар опускался до 55,80 рубля (минимума с февраля 2018 года), евро — до 57,10 рубля (минимума c июня 2015 года).