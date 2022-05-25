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https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836975485.html
Курсы доллара и евро к рублю достигли новых минимумов
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. Курс рубля растет в начале дня, доллар тестирует отметку 56 рублей, евро — 58 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается... ПРАЙМ, 25.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Курс рубля растет в начале дня, доллар тестирует отметку 56 рублей, евро — 58 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается на 71 копейку, до 56,09 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 58,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар опускался до 55,80 рубля (минимума с февраля 2018 года), евро — до 57,10 рубля (минимума c июня 2015 года).