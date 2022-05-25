МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом, попытавшись восстановиться после падения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Цена бензина на бирже в России рекордно упала впервые с 2020 года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,19%, до 3107,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 19544,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,57%, до 20226,5 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 0,44%, до 2617,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 7155,2 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,26%, до 26677,8 пункта.

На фондовом рынке АТР в среду наблюдается преимущественно положительная динамика. Аналитики полагают, что инвесторы покупают подешевевшие акции, в результате их стоимость сегодня росла. Но основным фактором, влияющим на настроения на рынке, остается экономическое положение в условиях распространения коронавируса. Ограничения, введенные в Китае, уже привели к сужению цепочек поставок, снижению спроса и перебоям производства.

"Настроения по-прежнему довольно сдержанные, но нет ничего необычного в том, что акции консолидируются после распродажи", — цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Bank of Singapore Сима Мо Сёна (Sim Moh Siong).