МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после заметного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,43%, до 7517,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 6270,53 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 13966,45 пункта.

На европейских фондовых биржах в среду наблюдается коррекционный рост после того, как днем ранее немецкий и французский индексы упали на 1,8 и 1,6% соответственно. Британский индекс также опустился, но менее резко.

Кроме того, оптимизму инвесторов способствовали статданные. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале поднялся на 4% в годовом выражении. Показатель совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Рынки также обратили внимание на статистику индекса доверия потребителей к экономике Германии, который вырос до минус 26 пунктов с пересмотренного значения мая в минус 26,6 пункта.