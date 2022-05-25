МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, полностью отыграл потери с конца февраля, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торгов

По состоянию на 11.56 мск среды индекс растет на 1,4% и находится на уровне 127,34 пункта.

Индикатор, таким образом, вышел на уровень выше 127,2 пункта, на котором он был 21 февраля. Тогда индикатор начал терять позиции под сильным давлением со стороны политического фактора, когда руководство Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Пик снижения пришелся на 24 февраля — в тот день индекс RGBI упал на 14% после начала военной операции России на Украине.

Далее был трехнедельный перерыв в торгах ОФЗ, и они возобновились уже только 21 марта. Индекс RGBI в первый день торгов после паузы снизился на 5,5% — до уровня 102,45 пункта, после чего начал плавно отыгрывать свои позиции.

Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов Банк России принял решение покупать ОФЗ. Однако общий объем покупок Банком России ОФЗ был незначительным, а уже с 23 марта ЦБ РФ не покупал ОФЗ на фоне стабилизации ожиданий на внутреннем рынке госдолга, сообщал регулятор в обзоре рисков финансовых рынков.