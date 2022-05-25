МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина. Курсы доллара и евро к рублю достигли новых минимумов

Он отметил, что президент РФ "фактически еженедельно их проводит".

"Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", — сказал он.