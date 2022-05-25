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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836977305.html
В Кремле рассказали о работе над сильным рублем
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. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Владимира Путина, это повод для особого внимания... ПРАЙМ, 25.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, путин, дмитрий песков, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема сильного рубля фигурирует на совещаниях у Владимира Путина, это повод для особого внимания кабмина.
Он отметил, что президент РФ "фактически еженедельно их проводит".
"Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается", — сказал он.