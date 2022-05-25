МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Счетная палата России оценит роль иностранных компаний в СРП "Сахалин-2"

"На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается", — сказал Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Он добавил, что "даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты — все это влияет на курсовую политику страны".

"Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 — доходило до 147 долларов за баррель — и падения до 30-36 долларов в течение полугода", — сказал Кудрин.

"Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле", — пояснил глава Счетной палаты.

"Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране", — заключил Кудрин.