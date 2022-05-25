МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы слабо снижаются в среду, это обусловлено как сохранением общей неопределенности, так и тем, что инвесторы ожидают сигналов по монетарной политике в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,26%, до 31797 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 11753,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 3933,5 пункта.

Настроения на рынке остаются нестабильными. С одной стороны, инвесторы опасаются вкладываться в рисковые активы из-за геополитической напряженности и неопределенности дальнейшего развития. С другой стороны, рисковые активы подешевели, а статистика по экономике США говорит о том, что она находится в устойчивом состоянии.

При этом в среду инвесторы также ожидают публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы США, в котором рынок надеется получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики регулятора и понять, насколько агрессивной она может быть.

"Динамика была волатильной, если не сказать хуже. Это связано с вопросом рецессии (экономики США — ред.), грядет она или нет. По сути это то, между чем колеблется рынок", — отметил главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.