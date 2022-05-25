МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает на 0,33% в ходе торговой сессии среды и выглядит слабо из-за непрекращающегося подорожания рубля, долларовый индекс РТС символически снижается на 0,18%, следует из данных Московской биржи и комментариев опрошенных экспертов. Курсы доллара и евро продолжают расти к рублю днем в среду

К 15.14 мск индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 0,33%, до 2301,14 пункта, а долларовый индекс РТС понижается на 0,18%, до 1271,61 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" укрепляется на 21 копейку на Московской бирже, до 57,02 рубля, курс евро теряет 38 копеек, до 58,16 рубля.

"На старте сессии российские фондовые индикаторы совершили рывок вверх, но затем сдали позиции. Индекс Мосбиржи выглядит слабо из-за непрекращающегося подорожания рубля. После непродолжительной просадки наш рынок стал умеренно восстанавливаться", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Павел Веревкин из "Алор Брокер" считает, что российский рынок остается во власти высокой волатильности. Оставаться в "зеленой зоне" рынку помогает новость о внеочередном заседании ЦБ по ключевой ставке, запланированное на предстоящий четверг, уточняет эксперт. "Участники рынка ожидают снижения ставки как минимум на 200 базисных пунктов. Укрепление рубля по-прежнему оказывает серьезное давление на отечественных экспортеров, не давая поводов для роста", — дополняет Веревкин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах — акции "Газпрома" (+0,29%), "Лукойла" (+2,74%), ПИК (+0,39%), МТС (+0,24%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,88%), "Фосагро" (+1,46%) и "Магнита" (+2,31%).

Виталий Манжос из "Алго Капитал" считает явным лидером прироста среди голубых фишек акции "Лукойла", интерес к которым подогрело сообщение о том, что эмитент закрыл сделку по покупке российских активов нефтяной компании Shell.

В лидерах падения котировок — префы и обыкновенные акции Сбербанка (-2,74% и —2,12%), расписки TCS Group (-1,63%), акции Polymetal (-1,61%), "Полюса" (-1,06%), "Русала" (-0,85%), "СПБ Биржи" (-4,6%) и Petropavlovsk (-2,94%).

"Очевидно, что текущая слабость этих бумаг связана с возобновившимися опасениями касательно вероятности наступления дефолта по суверенному долгу РФ в результате технической невозможности проведения соответствующих платежей", — отмечает Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" замечает, что на этой неделе на рынке говорят о возможной покупке активов Petropavlovsk (который столкнулся со сложностями в выплате долгов и продаже золота Газпромбанку) Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Рублевые активы почти не заметили негатива в виде решения Минфина США не продлевать действие генеральной лицензии, которая исключала из-под действия санкций платежи России по внешним обязательствам. Это угрожает первым с 1918 года российским дефолтом по суверенному долгу. Правда, неблагоприятные последствия такого события носят долгосрочный характер и напрямую вряд ли повлияют в ближайшие месяцы на финансово-экономическую ситуацию в стране", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Павел Веревкин из "Алор Брокер" считает предстоящее заседание ЦБ поддерживающим фактором в течении сегодняшней торговой сессии. "По итогам дня индекс Мосбиржи может закрыться вблизи уровня в 2300 пунктов", — полагает он.