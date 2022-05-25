МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду днем продолжает падать: доллар подскакивал уже почти до 60,8 рубля, евро — выше 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро могут попытаться перейти к восстановлению

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск рос на 2,7 рубля — до 59,5 рубля, курс евро — на 1,9 рубля, до 60,45 рубля.

Минутами ранее доллар и евро достигали максимумов среды: 60,79 рубля и 62,01 рубля соответственно.