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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220525/836980053.html
Курсы доллара и евро продолжают расти к рублю днем в среду
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. Рубль в среду днем продолжает падать: доллар подскакивал уже почти до 60,8 рубля, евро — выше 62 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 25.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс доллара, курс рубля, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду днем продолжает падать: доллар подскакивал уже почти до 60,8 рубля, евро — выше 62 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск рос на 2,7 рубля — до 59,5 рубля, курс евро — на 1,9 рубля, до 60,45 рубля.
Минутами ранее доллар и евро достигали максимумов среды: 60,79 рубля и 62,01 рубля соответственно.