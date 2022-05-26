МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Социальные выплаты в Херсонской и Запорожской областях производятся в рублях, украинская гривна постепенно уходит из этих регионов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. Пушилин рассказал о новой системе налогов и поставок в Херсонской области

"Абсолютно очевидно, что сейчас пенсии, социальные пособия в освобожденных областях начинают выплачиваться в рублях. А в чем еще?", — отметил глава ДНР.

По словам Пушилина, отказ регионов от гривны и переход на рубли неизбежен. Этот процесс начался еще в 2014-2015 годах во время экономической блокады украинской стороной, напомнил глава ДНР.

Тот же процесс происходит сейчас в Херсонской и в Запорожской областях, подчеркнул Пушилин.

"Гривны там не становится. А чем рассчитываться?… Конечно, это рубль в данном случае. Поэтому определенные этапы это проходит, здесь есть определенные временные рамки, связанные с тем, что нужно обеспечить хождение рубля в полной мере", — заявил глава ДНР.