МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые минуты не отреагировал на новость о решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — до 11%, но затем несколько усилил рост, следует из данных Московской биржи. Банк России снизил ставку до 11%

Индекс Мосбиржи к 10.47 мск растет на 1,8%, до 2382,29 пункта. В первые минуты индекс не реагировал на новость о ключевой ставке, после чего подрос на порядка 0,3 процентного пункта. Долларовый индекс РТС снижается на 0,75%, до 1229,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается на 1,63 рубля, до 60,96 рубля, курс евро — на 2,76 рубля, до 63,39 рубля.