Европейские индексы FTSE 100, CAC 40 и DAX умеренно растут вслед за американскими биржами
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.16 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,11%, до 7530,94 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 6333,96 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 14077,27 пункта.
На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается положительная динамика, чему способствовало закрытие американских бирж ростом. Оптимизму инвесторов способствовало снижение опасений резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В среду вечером был опубликован протокол майского заседания ФРС, согласно которому большинство участников высказались за повышение учётной ставки в будущем ещё на 50 базисных пунктов.
По словам аналитика CMC Майкла Хьюсона (Michael Hewson), это стало "облегчением" для тех, кто опасался, что регулятор поднимет учетную ставку значительнее.
Ужесточение монетарной политики в первый момент негативно для финансовых рынков, поскольку означает снижение притока на них новых денег.
https://1prime.ru/Financial_market/20220526/836986701.html