МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг умеренно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля замедлил падение после снижения ставки Банка России

По состоянию на 11.16 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,11%, до 7530,94 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 6333,96 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 14077,27 пункта.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается положительная динамика, чему способствовало закрытие американских бирж ростом. Оптимизму инвесторов способствовало снижение опасений резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В среду вечером был опубликован протокол майского заседания ФРС, согласно которому большинство участников высказались за повышение учётной ставки в будущем ещё на 50 базисных пунктов.

По словам аналитика CMC Майкла Хьюсона (Michael Hewson), это стало "облегчением" для тех, кто опасался, что регулятор поднимет учетную ставку значительнее.

Ужесточение монетарной политики в первый момент негативно для финансовых рынков, поскольку означает снижение притока на них новых денег.