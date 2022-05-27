МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня из-за нехватки у компании ликвидности для финансирования платежей, следует из отчета маркетплейса. Ozon запустил сервис бронирования отелей

"Существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Несвоевременная выплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (т.е. к 14 июня 2022 года) приведет к событию дефолта в соответствии с условиями облигаций и может привести к потенциальному перекрестному дефолту по другим обязательствам Группы", — говорится в отчете.

Уточняется, что на данный момент значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать их погашения и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая 2022 года.

При этом Ozon предупреждает, что в связи с рядом обстоятельств и изменений регулирования, включая ограничения в связи с недавно принятыми в России мерами по контролю и защите капитала, возможности перевода денежных средств на счет компании от российских дочерних компаний ограничены в настоящее время.

Ранее в марте Ozon оповестил о формировании специального комитета для решения проблем с облигациями на сумму 750 миллионов долларов.