МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, инвесторы обратили внимание на рост американских фондовых рынков накануне, свидетельствуют данные торгов. Россия и Китай заблокировали в СБ ООН усиление санкций против КНДР

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,52%, до 3139,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1965,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,94%, до 20707 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,1%, до 7184,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 26793 пунктов, южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,97%, до 2637,92 пункта.

Основные американские фондовые индексы в четверг закрылись ростом в диапазоне 1,6-2,7%. Оптимизм инвесторов был подкреплен отчетами о доходах ряда компаний, например Dollar Tree, Macy's и Williams-Sonoma. Показатели укрепили надежды на то, что потребители стали более устойчивыми к инфляции и росту ставки.

Также, по данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 мая, уменьшилось на 8 тысяч с показателя предыдущей недели — до 210 тысяч, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь до 215 тысяч.

Кроме того, рост индексов АТР поддержали отчеты таких компаний, как Alibaba и Baidu.

"Улучшение рисковых настроений на Уолл-стрит, наряду с ростом прибыли Alibaba и Baidu, может способствовать некоторому росту акций в Азиатском регионе на сегодняшней сессии", — сказал агентству Франс Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).