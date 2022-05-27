МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем притормозил после сильного падения предыдущих двух дней, свидетельствуют данные Московской биржи. McDonald's зарегистрировал новый домен

Скачок за это время доллара и евро более чем на 10 рублей подталкивает игроков фиксировать прибыль, продавая взлетевшую в цене валюту, тем более что потоки торгового баланса, установившиеся в последнее время, кардинально не поменялись, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск повышался на 1,06 рубля — до 66,32 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 69,45 рубля.

В пятницу с утра доллар и евро максимально подскакивали до 67,5 рубля и 71,7 рубля соответственно, но затем замедлили рост.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке третий день подряд продолжается ослабление рубля к доллару и евро, инициированное резким снижением ключевой ставки ЦБ РФ — сразу на 3 процентных пункта, до 11% годовых. Однако в пятницу валюты растут уже не так уверенно, и отмечались даже попытки игроков вернуть рубль к росту.

Наталия Орлова из Альфа-Банка в комментарии РИА Новости перечислила несколько причин снижения курса рубля в последние дни.

"Во-первых, решение ЦБ по ставке дало рынку сигнал, что он обеспокоен избыточным укреплением рубля. Кроме того, действие регулятора было усилено его решением продлить сроки обязательной продажи валютной выручки экспортеров до 120 дней. На рынке мог образоваться навес рублевой ликвидности, связанный с ожиданиями быстрого укрепления рубля — разворот курса мог вызвать увеличение объемов покупки валюты, и это, вероятно, было дополнительным фактором ослабления рубля", — говорит она.

Дальнейшая динамика, однако, будет все же определяться фундаментальными факторами, а именно — скоростью восстановления импорта и динамикой экспортных доходов, полагает Орлова.

За последние пару месяцев мы уже неоднократно наблюдали ослабление рубля, которое по итогу оказывалось краткосрочным и никак не влияло на общий тренд укрепления национальной валюты, рассуждает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Среднесрочно основным фактором, влияющим на курс рубля, по-прежнему является состояние платежного баланса, отмечает он.

Пока же доллар растет к рублю на 1,6%, евро — на 2,2%. Рублевая цена нефти составляет около 7,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Экспортеры на фоне роста иностранной валюты все еще воздерживаются от ее существенных продаж, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"В этих условиях не исключено, что в течение дня курс может подняться к 68-69 рублям за доллар. Однако на этих уровнях экспортеры могут резко увеличить продажи валюты: в понедельник им предстоит уплатить налог на прибыль в размере примерно 150 миллиардов рублей. Таким образом, мы ожидаем возврата курса к 65 рублям за доллар", — говорит он.

Резкий отскок курсов доллара и евро в последние дни стоит воспринимать вполне спокойно — он закономерен, пусть даже его скорость и стала сюрпризом, считает Евгений Кошелев из Росбанка. В одной точке сошлись самые разные факторы – от потоковых (окончание налогового периода) и регулятивных (продление срока продажи валюты экспортерами с 60 до 120 дней) до финансовых (резкое снижение ключевой ставки) и словесных (рассуждения министра экономического развития Максима Решетникова о "равновесном" курсе рубля), рассуждает эксперт.

"Тем участникам рынка, кто опасается, что столь быстрая коррекция растянется на ближайшие дни и недели, мы напоминаем, что все фундаментальные вопросы для рынка остаются неразрешенными. В частности, нет уверенности, сколь долго экспортеры будут готовы держать выручку на транзитных счетах, каким темпом будет восстанавливаться импорт и какие решения будут использовать банки в условиях продолжающегося притока средств на валютные пассивы", — добавил Кошелев.