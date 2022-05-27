МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, готовясь показать первый за два месяца недельный рост, свидетельствуют данные торгов. Рубль притормозил свое падение в пятницу днем

По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,75%, до 32882,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,19%, до 11997,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,51%, до 4119,9 пункта.

А с понедельника DJIA вырос на 4,8%, NASDAQ и S&P 500 – на 5,1% каждый. Если такая динамика сохранится до закрытия, то индексы покажут первый недельный рост за последние два месяца.

Ранее DJIA завершал восемь недель подряд снижением, что наблюдалось впервые с 1932 года. Индексы NASDAQ и S&P 500 падали семь недель подряд впервые с 2001 года.

Как отметил глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo), которого цитируют газета Wall Street Journal, это только временное ралли, однако оно может продолжиться еще какое-то время.