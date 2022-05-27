МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в пятницу вечером перешел к коррекционному росту, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото падает на укреплении доллара

По состоянию на 18.17 мск курс евро к доллару снижался до 1,0706 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0724 доллара, курс доллара к иене рос до 127,19 иены со 127,14 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 101,86 пункта.

В пятницу американская валюта демонстрирует небольшой рост, обусловленный коррекцией. С понедельника индекс доллара снизился на 1,5%. Таким образом, неделю доллар готовится завершить максимальным с конца января снижением.

Тем временем рост сдерживает статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в мае снизился до 58,4 пункта с апрельских 65,2 пункта. Аналитики прогнозировали снижение до 59,1 пункта, как и показала предварительная оценка.

Кроме того, доходы населения США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с мартом, в то время как ожидался рост на 0,5%. Расходы увеличились на 0,9% при прогнозе в 0,7%.