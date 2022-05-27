МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль упал в пятницу третий день подряд: к доллару — до уровня 66,7 рубля, к евро — до 69,69 рубля, продолжая отыгрывать недавнее ощутимое снижение ЦБ РФ ключевой ставки, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,44 рубля, до 66,7 рубля, евро — на 1,69 рубля, до 69,69 рубля.

В пятницу доллар максимально подскакивал до 67,5 рубля, евро — до 71,7 рубля.

За рабочую неделю доллар подорожал на 6,47 рубля, евро — на 6,89 рубля.