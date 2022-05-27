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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220527/837006876.html
Курс доллара вырос на 1,44 рубля, до 66,7 рублей
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Рубль упал в пятницу третий день подряд: к доллару — до уровня 66,7 рубля, к евро — до 69,69 рубля, продолжая отыгрывать недавнее ощутимое снижение ЦБ РФ ключевой ставки, следует... ПРАЙМ, 27.05.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль упал в пятницу третий день подряд: к доллару — до уровня 66,7 рубля, к евро — до 69,69 рубля, продолжая отыгрывать недавнее ощутимое снижение ЦБ РФ ключевой ставки, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,44 рубля, до 66,7 рубля, евро — на 1,69 рубля, до 69,69 рубля.
В пятницу доллар максимально подскакивал до 67,5 рубля, евро — до 71,7 рубля.
За рабочую неделю доллар подорожал на 6,47 рубля, евро — на 6,89 рубля.