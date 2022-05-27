МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы в плюсе вслед за активным ростом на торговых площадках в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли на 1,4%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,27% — до 7585,46 пункта, французский CAC 40 — на 1,64%, до 6515,75 пункта, немецкий DAX — на 1,62%, до 14462,19 пункта.

По итогам недели FTSE 100 увеличился на 2,7%, CAC 40 – на 3,7%, DAX – на 3,4%.

Аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal, считает, что позитивной динамике на европейских площадках способствовал рост индексов США на 1-3%. Эксперт также полагает, что трейдеры обратили внимание на замедление роста расходов американского населения, на которое указывают данные пятничной статистики.

На следующей неделе инвесторы из Европы будут ждать предварительные данные по инфляции Германии и еврозоны за май. Ожидается, что потребительские цены в Германии выросли на 7,5% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле. А в еврозоне годовая инфляция, согласно прогнозам, ускорилась до 7,6% с 7,4%.