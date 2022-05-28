МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом. Бюджет Украины получит не все выделенные США деньги

Краткосрочный суверенный рейтинг понижен с уровня "В" до "С".

Агентство ожидает, что ситуация на Украине будет носить затяжной характер, говорится в заявлении.

В связи с этим, по мнению S&P, способность правительства Украины выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от поступления донорской помощи.