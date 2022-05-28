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https://1prime.ru/Financial_market/20220528/837007926.html
S&P понизило рейтинг Украины до "CCC+" с "B-"
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом... ПРАЙМ, 28.05.2022
макроэкономика, рынки, экономика, облигации, новости, s&p, рейтинг, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом.
Краткосрочный суверенный рейтинг понижен с уровня "В" до "С".
Агентство ожидает, что ситуация на Украине будет носить затяжной характер, говорится в заявлении.
В связи с этим, по мнению S&P, способность правительства Украины выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от поступления донорской помощи.